17 декабря, 18:55Общество
Для детей участников СВО из регионов в Москве организуют новогодние автобусные экскурсии
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Для детей участников спецоперации из российских регионов организуют автобусные экскурсии по украшенной к Новому году Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что юные россияне со своими родными смогут увидеть Кремль, парк "Зарядье", здание Политехнического музея и другие достопримечательности столицы. В поездках их будут сопровождать профессиональные гиды, которые расскажут об истории сооружений и самого города.
Отмечается, что программа "Зимняя сказка" продлится до 27 декабря. В рамках нее также запланированы пешие экскурсии по центру города и музеям. Первые экскурсии состоялись накануне, в них приняли участие семьи с Дальнего Востока, Урала и из Сибири.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ прошли первые экскурсии для детей участников СВО. Порядка 300 детей посетили центр "Космонавтика и авиация" и исторический парк "Россия – моя история".
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