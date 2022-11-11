Экспортеры в Москве выберут лучшие зарубежные выставки для презентации товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные экспортеры выберут перспективные зарубежные выставки для презентации товаров в 2023 году. Голосование пройдет на сайте Московского экспортного центра. Об этом заявила заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, по итогам опроса, который завершится 24 ноября, будет создан план участия бизнеса в международных экспозициях и форумах под брендом Made in Moscow.

"Такая мера поддержки традиционно пользуется высоким спросом. За шесть лет 1,5 тысячи московских компаний представляли город более чем на 80 международных выставках. На этот раз предпринимателям предлагают выбрать события в 11 категориях – от информационных технологий до электроники и креативных индустрий", – сказала Сергунина.

Кроме того, на сайте можно будет проголосовать за многоотраслевые мероприятия в странах Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что стенды Made in Moscow работали в 2022 году в ОАЭ, Армении, Узбекистане, Азербайджане и Казахстане. При этом объединенные экспозиции впервые будут представлены в Алжире и Индии.

Принять участие в зарубежных мероприятиях при поддержке МЭЦ могут не все компании. Такие организации должны быть зарегистрированы не менее шести месяцев назад. Кроме того, у них не может быть задолженность по налогам свыше 100 тысяч рублей. Также компании не должны находиться в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации или приостановки деятельности.

При этом МЭЦ занимается всеми деловыми расходами, в том числе арендой и оформлением стенда.

Ранее Сергунина рассказала, что призы всероссийской туристской премии "Маршрут года" получили три проекта Москвы. По ее словам, Гран-при завоевало приложение "Узнай Москву", а размещенный на одноименном сайте гид по литературным маршрутам занял третье место в номинации "Лучший велосипедный маршрут".



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