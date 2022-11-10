Призы туристской премии "Маршрут года" получили три проекта Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три проекта Москвы получили призы всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что Гран-при завоевало приложение "Узнай Москву", а размещенный на одноименном сайте гид по литературным маршрутам занял третье место в номинации "Лучший велосипедный маршрут".

"А совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга, которая предлагает за несколько дней посетить интересные локации двух городов, стала второй в категории "Лучший межрегиональный маршрут", – отметила Сергунина.

Финалистами конкурса стали маршрут по знаменитым советским высоткам и детский проект "Узнай Москву с Чевостиком".

На портале "Узнай Москву" опубликованы 240 маршрутов по различным районам города. Кроме того, там можно найти описания более 2,2 тысячи зданий, 680 памятников, 350 музеев и 334 исторических личностей.

Посвященный современному искусству Москвы и Санкт-Петербурга маршрут "Современное искусство двух столиц" был создан летом 2022 года. В рамках проекта туристы смогут познакомиться с актуальными трендами в культуре двух городов, посетить современные арт-пространства, кафе и галереи.

"Гид по литературным местам" создали в 2020 году. В рамках этого маршрута туристам предлагается посетить 11 локаций, среди них – исторические здания, площади и бульвары, о которых писали в XIX–XX веках.

Ранее Сергунина рассказала, что более 170 тысяч жителей Москвы присоединились к волонтерскому движению с начала года. Сейчас численность движения превысила 850 тысяч человек.

По ее словам, столичные волонтеры участвуют в организации различных спортивных мероприятий и благотворительных проектах, заботятся о животных в приютах.



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