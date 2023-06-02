Курс юаня поднялся до 11,5 рубля впервые с 17 мая

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Курс китайской валюты поднялся до 11,5 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Крайний раз подобный показатель фиксировали 17 мая. На 15:36 по московскому времени юань увеличился на 1,33%, до 11,5 рубля. Уже к 15:39 китайская валюта приостановила рост и зафиксировалась на отметке 11,484 рубля.

В этот же период доллар прибавлял 0,69%, достигнув 81,32 рубля. В свою очередь, евро поднимался на 0,79%, до 87,52 рубля.

Ранее стало известно, что Центробанк установил курс юаня на пятницу, 2 июня. По данным Банка РФ, он будет на уровне 11,3629 рубля, упав при этом на 0,68 копейки. Курс евро при этом повысится на 7,55 копейки и составит до 86,5764 рубля.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что курс доллара в первом месяце лета будет находиться на уровне 80 рублей. В июне, считает он, вряд ли вероятны значительные скачки курса американской валюты.

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