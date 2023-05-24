Более трети работодателей готовы поднять зарплату желающему уволиться сотруднику

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Порядка 40% работодателей готовы повысить зарплату сотруднику, желающему уволиться из компании. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования iConText Group.

Участие в опросе компании приняли две тысячи респондентов. Около 61% из них считают сотрудников главной ценностью компании. При этом 40% готовы повысить зарплату увольняющемуся сотруднику, а 29% заявили, что предложили бы дополнительное профильное обучение за счет компании.

Порядка 9% готовы повысить сотрудника в должности ради продолжения его работы в компании, 2% согласились бы уволить коллег специалиста, если бы выяснилось, что те мешают его деятельности. 14% опрошенных уверены, что ничего не может повлиять на решение человека покинуть место работы.

При этом среди сотрудников, желающих уволиться, повышение устроило бы только 15% человек. Обучение за счет компании интересует 7% респондентов, увольнение коллег – 3%. Не хотели бы, чтобы их удерживали в компании, только 3% опрошенных.

"Помимо достойной зарплаты, наиболее важно в работе для сотрудников – наличие соцпакета и хороший коллектив. Интересно, что среди опрошенных руководителей места распределились иначе: на первое место они поставили соцпакет, на второе – имидж организации, на третье – возможность развития внутри компании", – прокомментировала исполнительный директор группы компаний iConText Group Екатерина Здесенкова.

До этого стало известно, что почти каждый второй житель России отказался посетить последний корпоратив. При этом 52% сотрудников имеют положительное мнение о корпоративах, организованных для них начальством. Против подобных мероприятий выступили 18% сотрудников.

