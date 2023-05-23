Минтруд выступил против привязки пособий по безработице к МРОТ

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Минтруд выступил против привязки размера пособия по безработицы к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на таблицу поправок ко второму чтению законопроекта "О занятости населения".

Поставить максимальный и минимальный размеры пособия по безработице в зависимости от МРОТ предлагается в первом чтении законопроекта, который внесли депутаты и сенаторы, возглавляемые спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Документ одобрила Госдума в середине марта.

В свою очередь, Минтруд отметил, что пособие по безработице не может быть выше максимальной его величины и ниже минимальной.

"Положения статей законопроекта необходимо скорректировать, предусмотрев, что размеры максимальной и минимальной величин пособия по безработице гражданам устанавливаются не законодательным актом, а также определить субъект, который будет наделен соответствующими полномочиями", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами. По ее словам, правительство приняло такое решение, и его уже поддержали президент и глава кабмина.

Также Владимир Путин объяснял необходимость индексации МРОТ важностью создать ощутимый рост реальных зарплат россиян. По его словам, после индексации сумма МРОТ в стране составит 19 242 рубля.