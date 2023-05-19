МРОТ в последующие годы будет повышаться опережающими темпами – Голикова

Фото: depositphotos/zaktatyana

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

По ее словам, правительство приняло такое решение, и его уже поддержали президент и глава кабмина.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что увеличение МРОТ на 18,5% в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона россиян. Премьер сделал акцент на том, что в стране нельзя допускать ситуации, при которой усердно трудящиеся граждане "едва сводят концы с концами".

До этого помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин заявил, что в текущем году ожидается серьезный рост заработных плат в России. Он уточнил, что по итогам апреля рост составит 10%.

Владимир Путин объяснял необходимость индексации МРОТ важностью создать ощутимый рост реальных зарплат россиян. По его словам, после индексации сумма МРОТ в стране составит 19 242 рубля.

Глава государства напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.

