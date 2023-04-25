Увеличение МРОТ в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян – Мишустин

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Увеличение МРОТ на 18,5% в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона россиян, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"С 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем его еще раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 миллиона наших граждан", – цитирует его ТАСС.

Мишустин сделал акцент на том, что в стране нельзя допускать ситуации, при которой усердно трудящиеся граждане "едва сводят концы с концами".

Ранее помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин заявил, что в текущем году ожидается серьезный рост заработных плат в России. Он уточнил, что по итогам апреля рост составит 10%.

До этого Владимир Путин объяснял необходимость индексации МРОТ важностью создать ощутимый рост реальных зарплат россиян. По его словам, после индексации сумма МРОТ в стране составит 19 242 рубля.

Глава государства напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.

