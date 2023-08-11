В России предложили ежегодно индексировать зарплаты и пенсии на 2% выше инфляции

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Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду!" обратись к правительству РФ с предложением ввести в стране ежегодную индексацию пенсий и зарплат на 2% выше инфляции. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

"Я направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину резолюцию Форума справедливости, организованного экспертным советом партийной фракции в Государственной думе", – написал политик в своем телеграм-канале.

Вместе с предложением об индексации депутаты инициировали расширение возможностей для использования материнского капитала и увеличение срока декретного отпуска. По мнению политиков, родители, находящиеся в декретном отпуске, должны получать от государства "родительскую зарплату".

Кроме того, партия предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения и ввести новый налог на роскошь. Повышенные налоги считают направлять в фонд "Защитники Отечества". Малоимущих россиян напротив предлагают освободить от уплаты подоходного налога.

Для многодетных семей, считают депутаты, в России следует ввести обязательную выплату прожиточного минимума на каждого члена. Для участников СВО предложили ввести дополнительные социальные льготы.

Ранее депутаты партии предложили создать в РФ сертификаты на сборы детей в школу для многодетных и малоимущих семей. Они считают, что такие сертификаты могли бы стать решением проблемы высоких предшкольных затрат на канцелярские принадлежности, одежду и прочее. Размер такого сертификата должен составлять 22,3 тысячи рублей для мальчиков и 26,8 тысячи рублей – для девочек.

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