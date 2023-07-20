Кабмин РФ снизит налог на добавленную стоимость для ряда детских товаров

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Правительство РФ расширило перечень изделий, на которые в два раза снизят НДС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в обновленный перечень включили автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми. Глава кабмина напомнил, что в апреле власти разрешили продавать с уменьшенной на 10% ставкой НДС кроватки для малышей.

Он подчеркнул, что льготным налогообложением уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.

Подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для малышей и поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары.

На данный момент в Налоговом кодексе уже предусмотрена льготная ставка НДС для некоторых детских товаров. Однако остальная продукция облагается ставкой НДС в 20%.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил выдавать молодым семьям беспроцентную ипотеку. Вместе с этим он указал, что возвращение кредита необходимо соотносить с количеством несовершеннолетних в семье.