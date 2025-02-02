Некомплект кадров в МВД России на составляет почти 19%

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Некомплект кадров в МВД России на составляет 18,7%, заявил первый замминистра ведомства Александр Горовой в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, обратил внимание он, в отделах по вопросам миграции некомплект достигает почти 12%.

Также Горовой подчеркнул, что с 2012 года зарплата сотрудников МВД выросла более чем в три раза по стране. Однако за этот же период некомплект увеличился в четыре раза.

Между тем замглавы МВД отметил, что на территории России сейчас пребывают около 670 тысяч мигрантов, которые находятся в стране на нелегальном положении.

По его словам, до 30 апреля все они имеют возможность обратиться в МВД и другие профильные ведомства, чтобы легализовать свой статус. В противном случае все иностранные граждане обязаны покинуть Россию.