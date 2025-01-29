МВД предупредило о схеме мошенничества с дубайским шоколадом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/FIX Dessert Chocolatier

Мошенники воспользовались трендом на дубайский шоколад и начали выманивать конфиденциальные данные россиян. Об этом предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как утверждает ведомство, аферисты используют фейковые сайты с логотипами известных брендов, например Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. С их помощью злоумышленники распространяют вредоносные программы и выманивают персональные данные.

"Компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн-магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях", – напомнили в МВД.

В связи с этим правоохранители призвали граждан быть бдительнее и посоветовали перед оплатой заказа изучить отзывы на независимых платформах. Если организация не зарегистрирована в России, то в этом случае МВД порекомендовало избегать взаимодействия с ней.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые создают виртуальные клоны банковских карт. По данным экспертов, аферисты звонят жертве и под различными предлогами просят установить приложение с возможностью удаленного управления смартфоном.

После требуют фото карты, поднести ее к телефону и ввести ПИН-код. За счет этого преступники могут снимать украденные средства в банкоматах и совершать бесконтактные платежи.

