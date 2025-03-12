Глава ФСИН Гостев заявил, что некомплект личного состава достиг 23%

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Некомплект личного состава в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России достиг 23%, заявил директор службы Аркадий Гостев в ходе расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2024 год.

По его словам, службе нужны еще 53 975 работников, а по некоторым категориям в территориальных органах не хватает свыше 40% сотрудников. В частности, некомплект младшего начальствующего состава превышает 40% в 16 регионах, а в 29 регионах – 30%.

В Тульской области нехватка младшего начсостава отмечается на уровне свыше 55%, а в Смоленской области вакантна каждая вторая должность в воспитательных и режимных подразделениях, тогда как в Москве некомплект отмечается в подразделениях охраны, отметил Гостев.

"В совокупности количество уволенных на треть больше принятых на службу. Показательно, что более 45% сотрудников увольняются, не доработав до пенсии", – цитирует его ТАСС.

Ранее Владимир Путин подписал закон, дающий право доступа уголовно-исполнительным инспекциям, которые входят в структуру ФСИН, к врачебной тайне педофилов без их согласия. Порядок контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении таких лиц будут утверждать в Минздраве и Минюсте. Закон вступит в силу летом 2025 года.

