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10 июля, 20:18

Экономика

Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 2023 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 75 рублей впервые с 11 мая 2023 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

В 19:27 по московскому времени курс американской валюты снизился на 5,25%, до 74,0368 рубля. К 19:37 валюта незначительно ускорила снижение и оказалась на уровне 74,03 рубля (минус 5,26%).

В то же время курс евро потерял 5,59%, опустившись до 86,549 рубля.

Курс на уровне около 100 рублей за доллар был бы наиболее оптимальным для экспортеров и импортеров, заявил ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его мнению, "при крепком курсе" в данный момент экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.

В условиях ограничения на использование доллара Россия продолжит применять альтернативы американской валюте, уточнил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Экономический обозреватель рассказал о ситуации на фондовом и валютном рынках

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экономика

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