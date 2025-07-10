Стоимость биткоина превысила 112 тысяч долларов

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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 112 тысяч долларов, свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 19:26 по московскому времени криптовалюта подорожала на 2,9%, за сутки – до 112 327 долларов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличилась за сутки на 2,99% – в среднем до 112 433,42 доллара.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота назвал криптовалюту ненадежным видом вложения из-за непредсказуемости курса, длительной конвертации и операционных рисков. По его словам, биткоин ничем не обеспечен, никто не знает, какой будет динамика его курса в будущем. Кроме того, при падении цены инвесторы окажутся в убытке, подчеркнул он.