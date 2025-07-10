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10 июля, 11:30

Экономика

Экономический обозреватель сообщил о росте американских биржевых индексов

Экономический обозреватель сообщил о росте американских биржевых индексов

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Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, что американские фондовые рынки продолжают ставить исторические рекорды. Индексы Dow Jones и S&P 500 вновь обновили максимальные значения.

Некоторые крупные компании пробили собственные исторические максимумы по стоимости. Индекс Мосбиржи же составляет 2 722 пункта. Курс рубля по отношению к доллару – 77,79 рубля за одну американскую валюту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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