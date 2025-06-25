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Новости

25 июня, 21:00

Город

"Торги Москвы": как стать поставщиком столицы

"Торги Москвы": как стать поставщиком столицы

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За 2024 год столичные заказчики приобрели товары и услуги у малого и среднего бизнеса на 640 миллиардов рублей. Одним из эффективных инструментов сотрудничества города и предпринимателей является портал поставщиков.

Как стать поставщиком Москвы? Как работает эта цифровая площадка? Какие возможности она предоставляет заказчикам и бизнесу? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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