"Торги Москвы": как стать поставщиком столицы

За 2024 год столичные заказчики приобрели товары и услуги у малого и среднего бизнеса на 640 миллиардов рублей. Одним из эффективных инструментов сотрудничества города и предпринимателей является портал поставщиков.

Как стать поставщиком Москвы? Как работает эта цифровая площадка? Какие возможности она предоставляет заказчикам и бизнесу? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.