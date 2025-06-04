04 июня, 21:00Город
"Торги Москвы": бизнес-проекты в сфере продажи товаров и услуг для детей
В Москве каждый год рождаются более 100 тысяч младенцев. Это значит, что вложения в бизнес, связанный с продажей товаров и услуг для детей, остается прибыльным делом. Помещения для такого бизнеса чаще всего выгоднее брать на городских электронных торгах.
Почему? Об этом – в программе "Торги Москвы".
Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.