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Новости

04 июня, 21:00

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"Торги Москвы": бизнес-проекты в сфере продажи товаров и услуг для детей

"Торги Москвы": бизнес-проекты в сфере продажи товаров и услуг для детей

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В Москве каждый год рождаются более 100 тысяч младенцев. Это значит, что вложения в бизнес, связанный с продажей товаров и услуг для детей, остается прибыльным делом. Помещения для такого бизнеса чаще всего выгоднее брать на городских электронных торгах.

Почему? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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