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03 июня, 15:15

Экономика

Россия стала одним из мировых лидеров по развитию франшиз

Россия стала одним из мировых лидеров по развитию франшиз

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Россия вошла в число мировых лидеров по числу франшиз. Об этом сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По соотношению франшиз на душу населения страна обогнала США, Германию и даже Китай.

Владимир Путин отметил, что выход на четвертое место в мире по паритету покупательной способности во многом стал возможен благодаря активному развитию малого бизнеса, в том числе франчайзинга. Наиболее быстрорастущими направлениями стали магазины автотоваров – рост заявок на франшизы составил 189%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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