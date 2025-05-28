Эксперт Ильяшенко: пиво в России подорожает на 10–12% в 2025 году

Фото: 123RF/vladansrs

В России ожидается повышение цен на пиво на 10–12%, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на доцента базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлану Ильяшенко.

По ее словам, во второй половине года рост цен также ожидается на крепкий алкоголь, в особенности на импортную продукцию.

"Однако сетевые ритейлеры постараются проводимыми акционными предложениями нивелировать рост цен для покупателей", – отметила Ильяшенко.

По данным официальной статистики за I квартал этого года объем розничных продаж крепкого алкоголя в РФ составил 29 миллионов декалитров. Из них на Москву пришлось 7,5% (2,1 миллиона декалитров).

"В сравнении с I кварталом 2024 года продажи в целом по стране снизились на 2,4%, в Москве – на 8,7%. Несмотря на снижение объемов, средние потребительские цены демонстрируют умеренный рост", – рассказала эксперт.

Как сообщает Ильяшенко, стоимость 1 литра отечественного коньяка с января этого года выросла на 4% – с 1 тысячи 524 рублей до 1 тысячи 571 рубля. Игристые вина за литр – с 1 тысячи 601 рубля до 1 тысячи 697 рублей, рост цены составил 6%.

С 775 рублей до 841 рубля за литр подорожала водка (+8,5%). Рост стоимости за пиво составил 7% – до 184 рублей за литр.

За год коньяк и игристые вина подорожали на 12 и 14% соответственно. Цена водки за этот же период выросла на 15%, подчеркнул специалист.

Цена на отечественный коньяк в столичном регионе выросла на 6% – до 1 тысячи 697 рублей за литр. Цена на игристые вина поднялась на 3% – до 642 рублей.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что снижение стоимости автомобилей и электроники в ближайшем будущем не случится. Передает его слова радио КП.

"АвтоВАЗ" объявил о новой линейке автомашин, которые более сложные, соответственно, более дорогие. Ценник у нас растет внутри страны на все, поэтому, естественно, дешевле точно не будет", – рассказал Сафонов.

Кроме того, он добавил, что отказ от простых моделей, которые не сильно пользуются спросом, все равно увеличит стоимость отпускаемых машин.

В свою очередь, стоимость электроники связана с курсом валют, объяснил специалист. Однако есть и другие факторы, которые могут влиять на цены. Когда снижается курс доллара к рублю, надо помнить, что это стоимость транзакций, которые связаны с переводом денежных средств из России в другие страны, заявил Сафонов.

"К сожалению, изменение курса доллара компенсируется в полной мере увеличением стоимости этих транзакций, потому что надо более сложную схему выстраивать, чтобы не подпадать под санкции. Плюс ко всему прочему, и таможенные пошлины у нас на электронику западную не падают", – добавил он.

Также для стимуляции внутреннего рынка растут тарифы на поставку комплектующих, заключил специалист.

Между тем экономист Александр Тимофеев заявил, что с 1 июня цены снизятся на продукты питания, недвижимость, автомобили и электронику. Он считает, что стоимость яблок может упасть на 15–20%, бананов и цитрусовых – на 10–15%. Также продолжат снижаться и цены на молочные продукты, а стоимость десятка куриных яиц уже упала ниже 100 рублей, уточнил он.

