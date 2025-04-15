В России запретят автоматическое добавление платных услуг

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила, защищающие потребителей от навязанных услуг и товаров. Поправки к закону о защите прав потребителей запрещают предлагать дополнительные опции до заключения основного договора. Это касается авиабилетов, банковских и медицинских услуг, а также других сфер, где недобросовестные компании маскируют лишние траты.

Если потребитель не заказывал услугу, но ее стоимость была включена до оформления основного договора – продавец обязан вернуть деньги в течение трех дней после жалобы. В дальнейшем за такие нарушения планируют ввести более серьезные штрафы.

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