Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 11:15

Общество

Сезон пыления опасных для аллергиков растений начался в столице

Сезон пыления опасных для аллергиков растений начался в столице

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 апреля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 49% 14 апреля

"Доктор 24": терапевт рассказала, почему при увеличении живота стоит проверить печень

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 754 мм ртутного столба 14 апреля

В Госдуме предложили ограничить рекламу родологов

Эксперт рассказал, как выбрать пшеничную муку

Тренд на финики с маслом набирает популярность в Сети

Москвичи прислали новые снимки столицы в рубрику "Фотопоток"

274 ребенка родились в Москве 13 апреля

На текущей неделе в Москве ожидается резкое потепление и начало активного цветения аллергенных растений. По прогнозам синоптиков, к выходным, 19–20 апреля, температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов. Спокойный ветер и повышенное давление создадут благоприятные условия для распространения пыльцы.

Уже сейчас в столице цветут верба, орешник и ольха. В ближайшие дни начнется пыление березы и клена – именно они вызывают наиболее частые аллергические реакции у горожан. Медики советуют аллергикам заранее принять меры и ограничить пребывание на свежем воздухе в пиковые дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика