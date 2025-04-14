Сезон пыления опасных для аллергиков растений начался в столице

На текущей неделе в Москве ожидается резкое потепление и начало активного цветения аллергенных растений. По прогнозам синоптиков, к выходным, 19–20 апреля, температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов. Спокойный ветер и повышенное давление создадут благоприятные условия для распространения пыльцы.

Уже сейчас в столице цветут верба, орешник и ольха. В ближайшие дни начнется пыление березы и клена – именно они вызывают наиболее частые аллергические реакции у горожан. Медики советуют аллергикам заранее принять меры и ограничить пребывание на свежем воздухе в пиковые дни.

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