Эксперт Муртазин: блокировка облачных сервисов приведет к подорожанию интернет-услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Блокировка зарубежных облачных сервисов в России может привести к подорожанию интернет-услуг, также пострадает их качество. Об этом в беседе с радио КП заявил аналитик Эльдар Муртазин.

Эксперт напомнил, что такие облачные сервисы являются не только площадками для хранения личных данных.

"Это скорее хостинг провайдера, которые уже ограничиваются в массе своей на территории России. Это "Амазона" веб-сервисы и тому подобные. То есть это возможность разместить сильные сервисы в интернете, обслуживать их и получать качественный сервис", – пояснил Муртазин.

По его словам, блокировка "всего подряд" приведет к отсутствию конкуренции на рынке.

"Будет плохо, дорого и без развития", – заключил Муртазин.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее допустил ограничение использования иностранных облачных сервисов на территории страны.

Министр указал на непростую экономическую ситуацию, текущую ключевую ставку и на то, что многие крупные заказчики "режут" себе IT-бюджеты. В этом случае рассматриваются дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения.

Так Шадаев прокомментировал слова Владимира Путина о необходимости "удушения" иностранных IT-сервисов, которые действуют против России, но не до конца ушли с российского рынка.