ФСБ задержала двух агентов военной разведки Украины в Мелитополе

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали двух агентов украинского Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Мелитополе. Они собирали данные о дислокации ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

По данным ведомства, задержанные были завербованы украинскими службами через мессенджер Telegram.

"По заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий", – говорится в сообщении.

Ранее российские спецслужбы предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области. Злоумышленник был сторонником запрещенной террористической организации. По данным ФСБ, россиянин собирался взорвать мост.

При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Во время осмотра места происшествия было найдено и изъято готовое к использованию СВУ массой 11 килограммов.