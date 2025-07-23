Мединский заявил, что слышал о намерении Киева добиваться встречи Путина и Зеленского

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Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ему известно о желании украинской стороны достичь соглашения о встрече лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского на третьем этапе переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

"Слышал", – ответил политик на соответствующий вопрос от журналистов.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной стартует 23 июля в 19:00 во дворце Чираган. Ключевым вопросом обсуждения станут проекты меморандумов двух стран, которые были представлены на предыдущей встрече.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, согласование проектов можно расценить как подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского. При этом он указал на нецелесообразность встречи без предварительной работы.

Российская делегация во главе с Мединским уже прибыла в Стамбул. Ее состав остался прежним. В свою очередь, украинская сторона расширилась с 12 до 14 человек. Ее возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Помимо меморандумов, обсуждение также коснется возможности прекращения огня. Вопрос планируют поднять представители Украины, которые в том числе будут добиваться остановки ударов по критической инфраструктуре.