Зеленский: Украина на переговорах с РФ будет настаивать на прекращении огня

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Украина в ходе третьего раунда переговоров с Россией в Турции будет настаивать на прекращении огня, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на украинского президента Владимир Зеленского.

По его словам, делегация страны также будет добиваться остановки ударов по критической инфраструктуре.

Киев готов к "полному прекращению огня" в преддверии переговоров с Москвой в Стамбуле, передает радио КП со ссылкой на агентство Reuters. По словам журналистов, Украина готова к "значительным шагам на пути к миру" в рамках предстоящей встречи.

Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет 23 июля в 19:00. Главной темой разговора станут проекты меморандумов двух стран, которыми стороны обменялись на прошлой встрече.

Состав российской делегации не изменился, ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская делегация расширена с 12 до 14 человек, ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

В российский меморандум вошли 12 пунктов. Среди них – международно-правовое признание вхождения Крыма и новых территорий РФ, защита свобод и интересов русскоязычного населения и другое.

Украинский меморандум состоит из пяти разделов. В частности, Киев требует от Москвы репараций, непризнания освобожденных регионов и снятия ограничений для украинских военнослужащих.