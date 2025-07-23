Песков назвал сложными предстоящие переговоры с Украиной

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В Стамбуле не ожидается легких переговоров с Украиной, это будет очень сложный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подтвердив, что российская делегация отправилась в Стамбул.

"Естественно, никто такой легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты (меморандумов. – Прим. ред.) диаметрально противоположны", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, встреча делегаций запланирована на вечер 23 июля. Российскую сторону на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, изменений в делегации нет.

Главной темой российско-украинских переговоров станут проекты меморандумов двух стран, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда. При этом представитель Кремля добавил, что всю работу по согласованию проектов можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Одновременно с этим Песков назвал нецелесообразным назначать встречу президентов без предварительной большой работы, иначе на высшем уровне придется выполнять "черновую, очень сложную и очень емкую работу".

Кроме того, Россия и Украина обсудят продолжение процесса взаимных обменов, при необходимости будут и другие вопросы.

"Такие решения будут принимать главы делегаций", – заключил Песков.

Как заявил РИА Новости источник в МИД Турции, переговоры начнутся в 19:00. В переговорах также примут участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и начальник Генштаба ВС Метин Гюрак. Глава МИД Турции выступит на открытии встречи.

Вместе с тем состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле был расширен с 12 до 14 человек. Ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Кроме того, в состав делегации войдут представители разведки, МИД и офиса президента.

Известно, что в меморандум РФ вошли 12 пунктов. Среди них – международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также в документе указаны защита прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку официального статуса и прочие вопросы.

Украинский меморандум состоит из 5 разделов. В частности, Киев требует от России репараций, непризнания освобожденных Москвой регионов и снятия ограничений для военнослужащих Украины. Также киевская сторона потребовала допустить до переговоров представителей США и Европы.