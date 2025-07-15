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15 июля, 07:30

Общество

В России предложили поощрять рождение второго ребенка в короткий срок

В России предложили поощрять рождение второго ребенка в короткий срок

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В Общественной палате РФ обсудили идею стимулирования рождаемости с помощью "премии за скорость". Авторы инициативы предлагают удваивать материнский капитал, если второй ребенок появляется в течение трех лет после первенца.

По их мнению, сейчас у молодых семей снижается мотивация к рождению второго ребенка. Это связано с тем, что большая часть материнского капитала уже выплачивается при появлении первого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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