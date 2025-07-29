Xinhua: 30 человек погибли из-за сильных ливней в Пекине

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По меньшей мере 30 человек погибли в результате очередной волны сильных ливней в Пекине. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.

Ранее сообщалось, что в Японии за неделю госпитализировали более 5,3 тысячи человек с тепловым ударом из-за жары. Такая погода распространилась почти по всей территории страны.

В результате погибли трое из префектур Токио, Тотиги и Ниигата. При этом больше всего пострадавших в Токио – 442. В четверг, 24 июля, на северном острове Хоккайдо в городе Обихиро было в районе 40 градусов, а в Токио – 35.