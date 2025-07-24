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24 июля, 08:09

Происшествия

Более 5,3 тыс человек госпитализированы из-за жары в Японии

Фото: depositphotos/TKKurikawa

В Японии за неделю госпитализировали более 5,3 тысячи человек с тепловым ударом из-за жары. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные службы пожарной охраны.

Отмечается, что жара распространилась почти по всей территории страны. В результате уже погибли трое из префектур Токио, Тотиги и Ниигата. При этом больше всего пострадавших в Токио – 442.

В четверг, 24 июля, на северном острове Хоккайдо в городе Обихиро ожидается 40 градусов, а в Токио – плюс 35.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Японии привела к сокращению производства зеленого чая матча. В частности, от жары пострадал регион Киото, на долю которого приходится около 25% от всего японского производства этого напитка.

Высокие температуры отмечаются и в Европе – там в аномальной жаре обвинили кондиционеры. СМИ утверждают, что системы охлаждения в домах способствуют повышению температуры на улице. Их использование может негативно сказываться на климатических изменениях.

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