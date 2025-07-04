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04 июля, 20:44

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Reuters: дефицит матчи грозит из-за аномальной жары в Японии

Дефицит матчи может возникнуть из-за аномальной жары в Японии

Фото: 123RF/rrraven

Аномальная жара привела к сокращению производства зеленого чая матча, сообщает Reuters со ссылкой на представителей фермерской отрасли Японии.

"(Это. – Прим. ред.) привело к напряжению поставок и росту цен до рекордно высокого уровня на фоне растущего мирового спроса", – уточнили в СМИ.

В частности, от жары пострадал регион Киото, на чью долю приходится около 25% от всего японского производства сушеных листьев матчи. Аномальная погода привела к низкой урожайности в апреле–мае.

Фермер в шестом поколении Масахиро Есида рассказал, что в этом году он смог собрать всего 1,5 тонны продукта, что на 25% меньше обычных значений.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Екатерина Килипко предупреждала, что природные вещества в матче нейтрализуют свободные радикалы, которые ускоряют старение и повышают риск развития заболеваний. При этом этот чай богат природными органическими веществами – катехинами.

Эксперт рассказала, как выбрать качественную матчу

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