Болезнь Паркинсона диагностирована фронтмену группы A-ha Харкету

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Фронтмену норвежской группы A-ha Мортену Харкету диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива.

Харкет рассказал, что какая-то часть его хотела раскрыть диагноз. При этом принятие болезни не вызвало трудностей у исполнителя, однако ему нужны были тишина и покой во время работы.

"Я изо всех сил стараюсь не допустить, чтобы весь мой организм пришел в упадок. Это сложный баланс между приемом лекарств и борьбой с их побочными эффектами", – заявил вокалист.

В сообщении уточняется, что Харкет уже перенес несколько операций. Сам исполнитель отметил, что одним из многих оснований для неуверенности в собственном творческом будущем для него стали проблемы с голосом.

Аналогичной болезнью страдает британский рок-музыкант Оззи Осборн. Он рассказал, что из-за проблем со здоровьем не сможет полноценно выступить на концерте Back to the Beginning, однако певец сыграет вместе с группой некоторые отрывки.

Июльское выступление группы Black Sabbath станет последним концертом коллектива и его воссоединением спустя 20 лет. Там же Осборн завершит свою карьеру. Вместе с ним на сцену выйдут Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд.