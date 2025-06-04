04 июня, 19:20Шоу-бизнес
Болезнь Паркинсона диагностирована фронтмену группы A-ha Харкету
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Николаев
Фронтмену норвежской группы A-ha Мортену Харкету диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива.
Харкет рассказал, что какая-то часть его хотела раскрыть диагноз. При этом принятие болезни не вызвало трудностей у исполнителя, однако ему нужны были тишина и покой во время работы.
"Я изо всех сил стараюсь не допустить, чтобы весь мой организм пришел в упадок. Это сложный баланс между приемом лекарств и борьбой с их побочными эффектами", – заявил вокалист.
В сообщении уточняется, что Харкет уже перенес несколько операций. Сам исполнитель отметил, что одним из многих оснований для неуверенности в собственном творческом будущем для него стали проблемы с голосом.
Аналогичной болезнью страдает британский рок-музыкант Оззи Осборн. Он рассказал, что из-за проблем со здоровьем не сможет полноценно выступить на концерте Back to the Beginning, однако певец сыграет вместе с группой некоторые отрывки.
Июльское выступление группы Black Sabbath станет последним концертом коллектива и его воссоединением спустя 20 лет. Там же Осборн завершит свою карьеру. Вместе с ним на сцену выйдут Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд.