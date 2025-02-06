Жена Оззи Осборна рассказала, что он не может ходить из-за болезни Паркинсона

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Британский рок-музыкант Оззи Осборн больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Об этом в интервью газете The Sun рассказала его супруга Шэрон Осборн.

"Он очень счастлив вернуться и крайне эмоционален на этот счет. Болезнь Паркинсона – прогрессирующее заболевание. Оно поражает разные части тела, и оно затронуло его ноги", – сказала Шэрон.

При этом она добавила, что его голос так же хорош, как и прежде.

Оригинальный состав группы Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет для последнего концерта в Бирмингеме. СМИ отмечали, что этим выступлением Оззи Осборн завершит свою карьеру. Вместе с ним на сцену выйдут Томи Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд.

В начале 2023 года стало известно, что Осборн больше не будет выступать с гастролями. Тогда музыкант рассказал, что концерты будут отменены из-за проблем со здоровьем.

Позже он признался, что вернуться на сцену ему не дают многочисленные операции. В 2003 году он упал с квадроцикла, из-за чего врачи провели ряд операций для установки металлических позвонков.