Оригинальный состав Black Sabbath воссоединится для последнего концерта

Фото: ТАСС/ЕРА/Balazs Mohai

Оригинальный состав группы Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет для последнего концерта в Бирмингеме. Этим выступлением легендарный музыкант Оззи Осборн завершит свою карьеру. Вместе с ним на сцену выйдут Томи Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд, пишет The Guardian.

Благотворительный концерт получил название Back to the Beginning ("Обратно к началу"). Мероприятие запланировано на 5 июля на стадионе Villa Park. Продажу билетов запустят 14 февраля, уточняется в статье.

Кроме того, участниками концерта также станут члены других нашумевших музыкальных коллективов: Metallica, Slayer и Pantera.

Прощальный концерт 76-летнего Осборна станет "величайшим хэви-метал шоу в истории", отметил руководитель мероприятия Том Морелло.

В начале 2023 года стало известно, что Осборн больше не будет выступать с гастролями. Тогда музыкант рассказал, что концерты будут отменены из-за проблем со здоровьем.

Позже он признался, что вернуться на сцену ему не дают многочисленные операции. В 2003 году он упал с квадроцикла, из-за чего врачи провели ряд операций для установки металлических позвонков. С того момента Осборна начали преследовать боли.

В 2019 году пластины сместились из-за падения музыканта. Медики провели еще семь операций.