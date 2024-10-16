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16 октября, 15:05

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Fox News: в экс-гитариста Оззи Осборна выстрелили во время прогулки с собакой

В экс-гитариста Оззи Осборна выстрелили во время прогулки с собакой

Фото: Owen Sweeney/Invision/AP

В бывшего гитариста британского рок-музыканта Оззи Осборна Джейка И Ли выстрелили во время прогулки с собакой, сообщает Fox News.

Ли госпитализировали с несколькими огнестрельными ранениями. Экс-гитарист находится в отделении интенсивной терапии в больнице Лас-Вегаса. Он в сознании и чувствует себя хорошо.

По словам его представителя, ожидается, что музыкант скоро полностью поправится.

В прошлом году Оззи Осборн сообщал, что хочет покинуть США, где прожил более 20 лет. Легендарного музыканта волновала тема свободного владения оружием среди гражданских. По его словам, это провоцирует рост насилия и преступности.

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