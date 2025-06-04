Певица Джесси Джей рассказала, что ей диагностировали рак груди

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Jessie J

Британская певица Джесси Джей рассказала в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что ей диагностировали рак груди.

Артистка заявила, что последние два месяца оказались сложными для нее. Однако борьба с онкологическим заболеванием и работа показали певице трудности, с которыми она может справиться.

"Твоей девушке просто нужны объятия. Даже если у нее теперь не такая большая грудь. Или это у меня так? Нет-нет. Я должна перестать шутить", – сказала Джей в опубликованном видео.

По словам артистки, она узнала о болезни девять недель назад. В настоящий момент, добавила певица, ей необходимо некоторое время, в которое она сможет обдумать и обсудить свою ситуацию с близкими. Вместе с тем Джей уточнила, что не хотела бы, чтобы "все было по-другому".

Ранее король Великобритании Карл III, который болеет онкологическим заболеванием, на встрече с предпринимателями в Йоркшире рассказал о своем состоянии. Он заявил, что хотел бы думать, что самая трудная часть его пути уже пройдена. Однако журналисты выразили сомнение в правдивости слов короля, поскольку он известен своей привычкой скрывать плохое самочувствие.