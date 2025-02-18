Оззи Осборн раскрыл подробности последнего концерта группы Black Sabbath

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Британский рок-музыкант Оззи Осборн, передвигающийся на коляске из-за болезни Паркинсона, рассказал, что отыграет часть последнего концерта с его экс-группой Black Sabbath, передает Billboard.

Выступление Back to the Beginning запланировано на июль текущего года, однако, по словам исполнителя, полноценно на нем он не сможет выступить. Он сыграет вместе с группой некоторые отрывки.

"Я делаю то, что могу, там, где мне комфортно", – добавил Осборн.

Музыкант также подчеркнул, что не прекращает попытки вернуться к активной жизни и продолжает заниматься своими делами.

Группа Black Sabbath воссоединится спустя 20 лет для последнего концерта в Бирмингеме. Этим выступлением Осборн завершит свою карьеру. Вместе с ним на сцену выйдут Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд.

В начале 2023 года стало известно, что исполнитель больше не сможет выступать с гастролями. Тогда музыкант рассказал, что концерты будут отменены из-за проблем со здоровьем.

Позже он признался, что вернуться на сцену ему не дают многочисленные операции. Также супруга Осборна Шэрон рассказала, что он больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни. При этом она добавила, что его голос так же хорош, как и прежде.