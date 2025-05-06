Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 07:30

Происшествия

Новости мира: песчаная буря накрыла Ближний Восток

Новости мира: песчаная буря накрыла Ближний Восток

Собянин сообщил о 19 сбитых БПЛА, летевших на Москву

На улице Генерала Тюленева ликвидируют последствия взрыва в доме

"Московский патруль": задержаны аферисты, сообщавшие о ложных минированиях зданий

"Московский патруль": полиция задержала банду, совершившую более 500 преднамеренных ДТП

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 мая

Новости регионов: в Приморье спасли водителя, застрявшего на затопленной дороге

Новости Москвы: полицейские раскрыли группу автоподставщиков

Новости регионов: трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале

Около 25 жильцов дома на улице Генерала Тюленева переедут в гостиницы после ЧП

Мощная песчаная буря обрушилась на страны Ближнего Востока. Больше всего пострадали Ирак, Катар, Саудовская Аравия и юго-запад Ирана. В юго-западной части Ирана более 800 человек обратились за медицинской помощью. Местным жителям советуют не покидать дома. Это уже не первый подобный случай в этом году.

В Великобритании два мотогонщика погибли в результате аварии на старте гонки. Инцидент произошел в первом повороте, когда упали сразу 11 участников. Один из них – англичанин Оуэн Дженнер – умер в больнице от черепно-мозговой травмы. Второй – спортсмен из Новой Зеландии – скончался по пути в медицинское учреждение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаспортза рубежомвидеоАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика