Новости мира: песчаная буря накрыла Ближний Восток

Мощная песчаная буря обрушилась на страны Ближнего Востока. Больше всего пострадали Ирак, Катар, Саудовская Аравия и юго-запад Ирана. В юго-западной части Ирана более 800 человек обратились за медицинской помощью. Местным жителям советуют не покидать дома. Это уже не первый подобный случай в этом году.

В Великобритании два мотогонщика погибли в результате аварии на старте гонки. Инцидент произошел в первом повороте, когда упали сразу 11 участников. Один из них – англичанин Оуэн Дженнер – умер в больнице от черепно-мозговой травмы. Второй – спортсмен из Новой Зеландии – скончался по пути в медицинское учреждение.

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