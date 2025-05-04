Новости мира: крупный град обрушился на Париж

На Париж обрушился крупнейший за последнее время град – льдины размером с перепелиное яйцо разбивали окна и повреждали автомобили. Циклон принес с собой сильный ливень и ветер до 90 километров в час. Температура воздуха упала с 27 до 15 градусов всего за 15 минут.

В Испании полиция арестовала супружескую пару, которая держала троих сыновей взаперти в течение четырех лет, опасаясь заражения коронавирусом. Дети не посещали школу, не выходили на улицу, носили подгузники и по три маски одновременно. О происходящем сообщили соседи.

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