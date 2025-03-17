В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

В Дагестане 14 человек пострадали в массовом ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

ДТП произошло на 773-м километре автодороги Р-217. Как уточнил собеседник агентства, на дороге столкнулись три транспортных средства.

Пострадавшие были госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

В прокуратуре республики уточнили, что ДТП произошло в Кизилюртовском районе около 14:30. По факту произошедшего организована проверка.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и организации пассажирских перевозок", – говорится в сообщении.

Ранее в таиландской провинции Пхетчабури произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали 36 человек. Предварительно, автобус потерял управление, съехал с дороги и врезался в два сломанных высоковольтных электрических столба.

До этого не менее 15 человек погибли в результате ДТП в Боливии. Грузовик и автобус столкнулись на трассе на юге страны, после чего автобус съехал с дороги и упал в овраг глубиной 500 метров.