Эксперты спрогнозировали рост спроса на рефинансирование займов в России

В ближайшее время эксперты ожидают повышения спроса на рефинансирование займов. Это коснется потребительских, ипотечных и автокредитов.

По словам заместителя директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимира Шикина, данный период обычно появляется после снижения ставок. В частности, с начала лета Центробанк России дважды снизил ключевую ставку: с 21 до 20% и с 20 до 18%.

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