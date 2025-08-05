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05 августа, 22:45

Экономика

Эксперты спрогнозировали рост спроса на рефинансирование займов в России

Эксперты спрогнозировали рост спроса на рефинансирование займов в России

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В ближайшее время эксперты ожидают повышения спроса на рефинансирование займов. Это коснется потребительских, ипотечных и автокредитов.

По словам заместителя директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимира Шикина, данный период обычно появляется после снижения ставок. В частности, с начала лета Центробанк России дважды снизил ключевую ставку: с 21 до 20% и с 20 до 18%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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