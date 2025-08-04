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04 августа, 07:45

Экономика

Россияне стали больше интересоваться сделками с жильем после снижения ключевой ставки

Россияне стали больше интересоваться сделками с жильем после снижения ключевой ставки

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Эксперт рассказал о ситуации на фондовом и валютном рынках

Россияне стали больше интересоваться сделками с жильем после снижения ключевой ставки. По данным экспертов, спрос на вторичном рынке увеличился на 17%, также возросло количество ипотечных консультаций у специалистов.

На этом фоне некоторые крупные банки решили пересмотреть условия выдачи льготной ипотеки. Многие из них опустили ставку до 18,7%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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