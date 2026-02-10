В РПЦ назвали веру в домовых грехом

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Вера в домовых, как и в любых других магических сущностей, является грехом, так как это бесопоклонство. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

Он напомнил о Священном Писании Нового Завета, где сказано, что поклонение бесам и идолам противоречит ветхозаветной религии. По его словам, бесы не являются богами, они враждебны человечеству.

Иеромонах отметил, что если бы такие существа не были бы враждебными, то они подчинялись бы Богу и были ангелами. Поклонение потусторонним сущностям является отрицанием религии. То есть люди, которые это делают, – колдуны.

Макарий призвал оставить идеи идолопоклонства и покаяться на исповеди.

Ранее зампредседателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что в России необходимо запретить неоязыческие практики, маскирующиеся под православие.

По его мнению, нужна работа на законодательном уровне, которая позволит пресекать распространение под маской "народных гуляний" оккультизма и неоязычества.

