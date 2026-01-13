В России предложили запретить неоязыческие практики, маскирующиеся под православие

Фото: 123RF.com/mazzzur

В России необходимо запретить неоязыческие практики, маскирующиеся под православие, заявил Life.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Например, в России набирает популярность "Водокрес в ЯрГоре" – он заявлен как зимний праздник с очищением и возрождением древних традиций, однако к реальным традициям он не имеет отношения. По словам Иванова, это "сознательная диверсия против кода нации".

"Мы призываем всех граждан и в первую очередь родителей молодежи проявить бдительность. За красивыми словами о "живой воде", "семейных колядках" и "возрождении исконных обычаев" скрывается идеологическая ловушка", – подчеркнул общественник.

Он также указал, что это не "возрождение", а "искусственное конструирование", которое не имеет "корней в подлинной истории". Кроме того, термины, которые используют организаторы, например "живая вода", "семейные колядки" или "Водокрес", вводят людей в заблуждение.

По словам Иванова, данные элементы не связаны с историческим и духовным наследием, а "колядки" не имеют отношения к традиционным рождественским песнопениям.

Более того, такие праздники организуют "неоязыческими группами", а "ведическое родноверие" не отражает древних верований. Вместо этого оно представляет собой оккультно-магическую практику, которая предлагает замену духовного поиска, а также уводит людей в заблуждение.

"Мы не можем позволить, чтобы под видом праздника нам пытались подсунуть идеологическую подделку, опасную для души, особенно для молодых", – подчеркнул Иванов.

По его мнению, в стране необходима работа на законодательном уровне, которая позволит пресекать распространение под маской "народных гуляний" оккультизма и неоязычества.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди солдат, так как война провоцирует "деформированную духовность".

По его словам, в неоязыческих идеях важное место отводится насилию и силе, в то время как армия является местом проявления человеческой силы. Поэтому, по мнению патриарха, есть риск, что далеких от православия военнослужащих может привлечь "риторика неоязыческих проповедников".

