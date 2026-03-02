Форма поиска по сайту

02 марта, 10:11

Происшествия

В ФСБ указали на использование сим-бокса при подготовке теракта на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Аккаунт в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), с которого координировался теракт на Крымском мосту, был зарегистрирован на сим-карту, встроенную в сим-бокс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там уточнили, что в ноябре 2025 года администратор этого сим-бокса был приговорен Южным военным судом к пожизненному заключению.

Также в ФСБ предупредили, что россияне, участвующие в работе сим-боксов или оформляющие на себя сим-карты, становятся пособниками террористов и мошенников и фигурантами уголовных дел за содействие террористической деятельности и иностранным спецслужбам.

По данным ведомства, зарубежные кураторы используют россиян как "ресурс" для финансирования диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории страны. В ФСБ подчеркнули, что все причастные будут установлены и понесут наказание по всей строгости закона – с учетом всех совершенных преступлений и их последствий.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате погибли 4 человека, также были разрушены 2 автомобильных пролета.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о терроризме. ФСБ задержала 8 причастных. Спустя время гособвинение попросило суд назначить им пожизненное лишение свободы.

Позднее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.

Как сообщал глава СК РФ Александр Бастрыкин, за подготовку и организацию теракта отвечала Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством председателя ведомства Василия Малюка.

