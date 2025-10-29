Прокурор запросил пожизненное заключение фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Гособвинение попросило Южный окружной военный суд назначить 8 фигурантам дела о теракте на Крымском мосту пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

В рамках первого заседания 12 февраля судья сообщил, что дело слушается в закрытом режиме. После его завершения адвокат Гасан Раджабов рассказал, что фигуранты не признают вину.

Подрыв транспортного средства на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате погибли 4 человека, также были разрушены 2 автомобильных пролета.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о терроризме. ФСБ РФ задержала 8 причастных.

Позже Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.

Как сообщал глава СК РФ Александр Бастрыкин, за подготовку и организацию теракта отвечала Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством председателя ведомства Василия Малюка.

