В Госдуму внесен законопроект о защите традиционных религиозных символов России

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Депутаты рассмотрят законопроект о защите традиционных религиозных символов России, сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова в своем телеграм-канале.

По ее словам, инициатива была разработана межфракционной рабочей группой. Она направлена на установление правовых гарантий для защиты религиозных символов на объектах и в публичном пространстве.

Проект получил поддержку со стороны Русской православной церкви (РПЦ), депутатов всех фракций и общественных организаций, уточнила Кузнецова, добавив, что изменения коснутся Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".

В прошлом году РПЦ совместно с Роспатентом начали готовить законопроект, запрещающий регистрацию товарных знаков с религиозной символикой. Поправки к Гражданскому кодексу направлены на защиту чувств верующих и предотвращение использования религиозных символов в коммерческих целях. При этом закон не затронет уже зарегистрированные товарные знаки.