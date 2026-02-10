Сергунина сообщила о старте просветительского проекта "Москва. Традиции. Люди"

Фото: пресс-служба Мостуризма

В столице стартовал туристско-просветительский проект "Москва. Традиции. Люди", в рамках которого запланированы пешеходные экскурсии, краеведческие лекции и онлайн-конкурс. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Участники конкурса расскажут о судьбах выдающихся жителей и героев нашей страны, архитектурных объектах, истории и традициях московских районов", – отметила она.

Принять участие в конкурсе могут москвичи старше 12 лет. Подать заявку можно до 13 апреля в туристическом сервисе Russpass. Список финалистов составит жюри, состоящее из москвоведов, глав отраслевых ассоциаций, музеев и других экспертов.

При этом победителей конкурса выберут сами горожане в рамках проекта "Активный гражданин". После этого рассказы опубликуют в интернет-издании "Russpass-журнал".

Кроме того, лекции в рамках проекта посвятят развитию районов столицы и популярным достопримечательностям города, включая ВДНХ и музей-заповедник "Коломенское". В это же время экскурсии охватят все округа Москвы. Все мероприятия проекта бесплатные. Расписание размещено на Russpass.

Ранее стало известно, что с 20 по 22 февраля в столице будет проходить акция "Московские истории" в честь Всемирного дня гида. Для участников подготовили больше 340 экскурсий самых разных форматов.

В этом году в мероприятиях примут участие более 120 площадок, среди которых сад "Эрмитаж", Донской монастырь, спорткомплекс "Акватория ЗИЛ" и многие другие.

