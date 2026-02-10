Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 11:06

Культура

Сергунина сообщила о старте просветительского проекта "Москва. Традиции. Люди"

Фото: пресс-служба Мостуризма

В столице стартовал туристско-просветительский проект "Москва. Традиции. Люди", в рамках которого запланированы пешеходные экскурсии, краеведческие лекции и онлайн-конкурс. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Участники конкурса расскажут о судьбах выдающихся жителей и героев нашей страны, архитектурных объектах, истории и традициях московских районов", – отметила она.

Принять участие в конкурсе могут москвичи старше 12 лет. Подать заявку можно до 13 апреля в туристическом сервисе Russpass. Список финалистов составит жюри, состоящее из москвоведов, глав отраслевых ассоциаций, музеев и других экспертов.

При этом победителей конкурса выберут сами горожане в рамках проекта "Активный гражданин". После этого рассказы опубликуют в интернет-издании "Russpass-журнал".

Кроме того, лекции в рамках проекта посвятят развитию районов столицы и популярным достопримечательностям города, включая ВДНХ и музей-заповедник "Коломенское". В это же время экскурсии охватят все округа Москвы. Все мероприятия проекта бесплатные. Расписание размещено на Russpass.

Ранее стало известно, что с 20 по 22 февраля в столице будет проходить акция "Московские истории" в честь Всемирного дня гида. Для участников подготовили больше 340 экскурсий самых разных форматов.

В этом году в мероприятиях примут участие более 120 площадок, среди которых сад "Эрмитаж", Донской монастырь, спорткомплекс "Акватория ЗИЛ" и многие другие.

Читайте также


культурагород

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика