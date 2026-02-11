Высота сугробов в столице может увеличиться на 4 сантиметра в ближайшее время

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Снежный покров в Москве вечером в среду, 11 февраля, и в ночь на четверг, 12 февраля, может вырасти на 4 сантиметра. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в столице будут находиться на отметке минус 6–8 градусов, а в области – минус 6–11 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью 6–11 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы. Самые интенсивные осадки придут 12 февраля.

Из-за снегопада в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Городские службы будут проводить сплошное механизированное прометание улиц и дорог с их последующей противогололедной обработкой по мере выпадения осадков.

В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными на улице. Автомобилистам посоветовали парковаться в безопасных местах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

