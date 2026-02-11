Форма поиска по сайту

11 февраля, 17:29

Общество
Академик РАН Онищенко: при перепаде температур важны прогулки и сон

Академик рассказал, как избежать плохого самочувствия при перепаде температур

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Чтобы избежать плохого самочувствия при перепаде температур, необходимо больше спать, гулять, правильно питаться и сохранять позитивный настрой. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"У нас с вами каждый день увеличивается день, как ни крути, солнышко в воскресенье (8 февраля. – Прим. ред.) уже было весенним, хотя был мороз приличный. Поэтому все идет к весне, и это тоже должно играть на ваше самочувствие", – сказал он.

По словам Онищенко, перепады температур, которые ждут москвичей в ближайшие дни, могут повлиять на состояние метеозависимых людей, так как вместе с потеплением повысятся влажность и атмосферное давление. В это время он посоветовал внимательнее прислушиваться к своему организму.

В Москве утром и днем в четверг, 12 февраля, ожидаются мокрый снег и потепление, а вечером – резкое похолодание. Кроме того, может образоваться гололедица.

По данным метеорологов, в ночь на 12 февраля столбики термометров будут находиться на отметке минус 4–9 градусов, а дневные температуры пойдут ближе к нулю. При этом с теплым воздухом придут осадки. В частности, в четверг ожидается снег. Далее с 13-го числа температура будет либо удерживаться, либо расти.

Циклон принесет в Москву потепление и снегопады

